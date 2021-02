VIDEO – Crotone-Sassuolo, gol da sballo di Ounas che semina il panico e marca il tabellino!

Sono in campo in questo momento Crotone e Sassuolo a contendersi il match valido per la 22a giornata di Serie A. Danze aperte nel primo quarto d’ora da un gran gol di Berardi pareggiato poi dieci minuti dopo da Ounas.

L’ex Napoli ha siglato una rete fantastica seminando il panico nella difesa neroverde che nulla ha potuto dinanzi all’algerino. Doppia finta che manda fuori giro Ferrari e pallone insaccato alle spalle di Consigli, semplicemente fantastico.

ECCO IL VIDEO DELLA RETE:

Goaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal quel premier but d'Adam Ounas en Italie avec Crotone #TeamDz #CrotoneSassuolo pic.twitter.com/yYhNOKW4nK — Ishaq Chebli (@IshaqChebli) February 14, 2021