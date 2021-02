Sconcerti: “La Juve sembrava essere in gita in campagna su una macchina di lusso, mai invasiva!”

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha rilasciato alcuni commenti sulla partita vinta dal Napoli ieri contro la Juventus sul Corriere della Sera. Ecco quanto riferito dal collega:

“Pirlo a me piace, è un uomo libero ma è anche complesso. Nella sua Juve diventano bravi i meno utili come Danilo, Rabiot e Chiesa, perdono invece il colore quelli indispensabili come Ronaldo, Morata e Kulusevski. Probabilmente la Juventus non meritava di perdere ma sembrava essere in gita in campagna su una macchina di lusso, mai davvero invasiva”