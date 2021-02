Ricucito lo strappo De Laurentiis-Gattuso: ora il tecnico può essere riconfermato

Sulle colonne di Tuttosport di oggi, si legge come dopo il periodo difficile passato da Rino Gattuso sulla panchina del Napoli in queste ultime settimane, ora il tecnico possa tirare un sospiro di sollievo. Il risultato di ieri sera ha messo al sicuro il suo posto in panchina ed è servito anche a ricucire lo strappo con il presidente De Laurentiis. Infatti, i due si sono trovati insieme prima della gara per caricare la squadra e poi insieme hanno partecipato ai festeggiamenti dopo il fischio finale. Gattuso, dunque, continuerà ad essere l’allenatore del Napoli fino a fine stagione, forse anche dopo, si legge sul quotidiano.

