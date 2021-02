Martinez: “Tanti chilometri nelle gambe, non so come arriveremo al match di giovedì!”

Diego Martínez, tecnico del Granada, nel corso della conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid, si è soffermato sulla prossima sfida di Europa League contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Ecco le sue dichiarazioni al riguardo:

“Abbiamo percorso tanti chilometri con le gambe e non so come faremo ad arrivare al match di giovedì. L’unica cosa che mi è chiara è che la squadra ce la metterà tutta come sempre. Chi giocherà difenderà i colori di questo club con la volontà che abbiamo sempre dimostrato. Risolveremo quella differenza che può esistere in termini di prestigio e budget“.