Juve, sconfitta indigesta contro il Napoli: nel viaggio di ritorno silenzio e irritazione sul pullman per Torino

La sconfitta contro il Napoli è risultata indigesta alla Juventus, e probabilmente lo sarà ancora per un po’. Con lo stop del Milan la classifica non è compromessa, ma a risentirne è stato certamente l’umore della squadra: dopo una serie di risultati importanti, infatti, si interrompe il periodo di forma dei bianconeri.

In tal senso, come racconta l’edizione odierna di Tuttosport, il rientro a Torino dei campioni d’Italia in carica è stato infausto: tra silenzio, rammarico e palpabile irritazione, solo il risultato dei rossoneri ha rianimato la squadra, che non si rassegna all’idea di aver perso 3 punti fondamentali per la volata scudetto, specie dopo un singolo episodio che ancora desta concitazione nell’ambiente juventino.