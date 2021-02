Il Napoli in ansia per Granada: condizioni fisiche non ottimali per Ospina, Insigne e Lozano

Un Napoli stoico quello di ieri sera, che fino all’ultimo secondo ha lottato con tutte le proprie forze per portare a casa i tre punti. Energie spremute davvero fino all’ultimo, tanto che tre giocatori non sembrano essere in condizioni fisiche ottimali. Lozano ha finito la partita su una gamba sola, Ospina ha dovuto dare forfait mentre Lorenzo Insigne è da valutare. Nella giornata di oggi si capirà come stanno i tre giocatori, e se potranno essere disponibili per la partita di Europa League contro il Granada. Gattuso ha dovuto fare i conti con tantissime assenze e adesso spera di ricevere buone notizie. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

