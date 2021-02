Il Corriere dello Sport duro col Napoli: “Vittoria da provinciale, anche il Crotone avrebbe potuto vincere così”

Vittoria importantissima quella del Napoli contro la Juventus, sia per poter rilanciare la stagione dopo le difficoltà delle ultime settimane e sia perché l’obiettivo Champions ora diventa più raggiungibile. Tre punti in tasca ma una prestazione che non ha convinto pienamente la critica, sia per i rischi presi che per l’atteggiamento troppo difensivo. Così come lo definisce il Corriere dello Sport, che in un editoriale di Alessandro Barbano commenta così la vittoria degli azzurri: “Il Napoli ha vinto segnando dal dischetto e difendendo il risultato con diligenza e grinta da onesta provinciale. Anche il Crotone avrebbe potuto vincere con la Juve in questo modo. Gattuso non fa mancare chiarezza tattica, ma fa sentire l’assenza di coraggio della sua squadra”.

