Crotone, idea De Rossi se dovesse saltare la panchina di Stroppa

Voci su un possibile esonero di Stroppa già circolavano in casa Crotone, con la sconfitta rimediata in casa contro il Sassuolo sembra più di un’ipotesi. Secondo quanto riferito anche dai colleghi della Gazzetta dello Sport, pare che l’indiziato numero uno sia Daniele De Rossi.

L’ex capitano della Roma ha ormai lasciato il calcio giocato ed è già pronto per una nuova avventura in panchina. Pare che la famiglia Vrenna stia seriamente pensando di affidargli un progetto pluriennale: per aprire un nuovo ciclo. Sinora Stroppa ha conservato il posto anche per i meriti acquisiti nella passata stagione, con una promozione conquistata con grande disinvoltura.