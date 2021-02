Chiariello: “Ieri di rigori ce n’erano due, ma contro la Juve mi accontento di averne avuto uno”

In diretta a Campania Sport il noto giornalista Umberto Chiariello si è lasciato andare ad un commento polemico riguardo alla partita Napoli-Juventus. In particolare sul mancato fischio di Doveri sul tocco di mano di Chiellini avvenuto pochi minuti prima dell’altro intervento ai danni di Rrahmani che ha portato al calcio di rigore per i partenopei. Ecco quanto evidenziato:

“Partiamo dal presupposto che di rigori ce n’erano due, non uno, però lasciatemi dire, un rigore dato dal Var contro la Juve è già un successo, a memoria d’uomo non mi sembra fosse mai successa”.