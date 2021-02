ADL si complimenta con Gattuso e staff a fine partita: “Bravi tutti”, e i volti si distendono

Una sorta di tregua, così il Corriere della Sera definisce il post partita del Napoli dopo aver battuto la Juventus per 1-0, grazie al gol di Insigne su rigore. Una tregua perché dopo i giorni difficili e di tensione che gli azzurri hanno vissuto nelle ultime settimane, ieri la vittoria ha aiutato il clima a rasserenarsi e a distendersi, con il presidente Aurelio De Laurentiis che si è recato negli spogliatoi per complimentarsi personalmente con l’allenatore Rino Gattuso e tutto lo staff medico e tecnico. “Bravi tutti” ha detto il presidente, che ha stretto la mano a tutti per la vittoria.

