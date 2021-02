Tuttosport – De Laurentiis vorrebbe Benitez solo nel ruolo di direttore tecnico

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione sulla panchina (e non solo) del Napoli. Attualmente il presidente Aurelio De Laurentiis conferma Gattuso e non pensa a clamorosi ribaltoni in corso d’opera.

De Laurentiis non vuole affidare a panchina partenopea a Rafa Benitez, ma vorrebbe lo spagnolo nel ruolo di direttore tecnico con supervisione sul mercato. L’unico nome che balza nella testa del presidente, in caso di esonero di Gattuso a stagione in corso, è quello di Walter Mazzarri.