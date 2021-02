RPN: “Lunga telefonata De Laurentiis-Gattuso. Clima cordiale”

Come raccolto dalla redazione di Punto Nuovo Sport Show in onda su Radio Punto Nuovo: “Si è molto discusso che Napoli-Juventus fosse il crocevia per Rino Gattuso. Secondo le nostre informazioni nelle scorse ore c’è stata una lunga e cordiale telefonata tra Gattuso e De Laurentiis, dalla quale sarebbe emerso che la volontà della società sarebbe quella di far arrivare il Napoli nelle migliori condizioni possibili alla partita di oggi con la Juventus. Dovrebbe essere, inoltre, prevista per oggi pomeriggio la presenza di De Laurentiis allo stadio”.

