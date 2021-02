Insigne: “Contenti per il gioco di squadra. Sul rigore? Ero sereno, il mister e i miei compagni si fidano di me”

Al termine del match Napoli-Juventus, Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“Sulla vittoria.

Siamo contenti del risultato, ma soprattutto per la prestazione e per il gioco di squadra. Abbiamo lottato tutti insieme fino alla fine. Anche con uno in meno, ovvero senza Lozano.

Volta giusta per trovare continuità?

Spero di sì, perchè non stiamo facendo benissimo come lo scorso anno. Ma ci sono tanti problemi, tra cui il Covid. Si gioca ogni tre giorni e dobbiamo stare sereni e lavorare duro.

Sul rigore.

Ero sereno perchè ho la fiducia dei miei compagni e del mister. Mi dispiace per quello che è accaduto in Supercoppa penso a migliorare giorno dopo giorno.



100 gol con la maglia del Napoli.

È un grandissima emozione, un orgoglio per me. La dedica era per mia moglie che domani è San Valentino”.