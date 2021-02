SKY – Gattuso ha ancora lo spogliatoio dalla sua parte: i big della squadra sono con lui

Le ultime settimane in casa Napoli sono a dir poco turbolente. Dopo la sconfitta a Bergamo contro l’Atalanta, la panchina di Gennaro Gattuso sembra sempre meno stabile. Al momento però pare che il tecnico di Corigliano abbia ancora la maggior parte dello spogliatoio dalla sua parte.

Come rivelato dai colleghi di Sky Sport, pare infatti che tutto o spogliatoio azzurro, ed in particolar modo i big della squadra come Lorenzo Insigne credono ancora nel lavoro del tecnico e sono pronti a sostenerlo nella sua esperienza in azzurro.