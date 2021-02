Schillaci: “Osimhen non mi ha entusiasmato visto quanto lo hanno pagato: ho grandi aspettative su di lui”

Totò Schillaci, ex calciatore, ha parlato ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio. Ecco quanto dichiarato:

“Cosa è cambiato dal mio calcio a quello di oggi? Oggi gira tutto intorno a tattica e velocità, ai miei tempi andavano avanti i calciatori tecnici. Poi, quando giocavo io, c’era la marcatura ad uomo, i difensori erano asfissianti. Oggi avrei fatto molti più gol. Oggigiorno, a causa della Pandemia e degli incontri ravvicinati, ci si allena poco e questo provoca difficoltà da parte degli allenatori nella gestione delle rose. Anche la Juventus sta avendo enormi difficoltà, la classifica è molto corta, il campionato è equilibrato, non si possono ancora fare previsioni su chi vincerà lo Scudetto”.

“Napoli? Mi piace molto, ha una rosa competitiva ed in alcune partite ha espresso un gioco sontuoso. Il problema è che è andato a corrente alternata, ma penso che possa arrivare tra le prime quattro. Ha influito anche l’assenza dei tifosi a Napoli perché lì il pubblico diventa davvero il dodicesimo uomo in campo. Nel Napoli di questa stagione, Insigne è stato il vero trascinatore. Avevo aspettative più alte su Osimhen, ma è presto per giudicarlo visti i tre mesi di assenza. Sicuramente visto quanto è stato pagato mi aspetto di più da lui. Gli azzurri hanno una rosa importante, ma devono migliorare settimana dopo settimana per riprendersi la classifica che gli spetta. C’è mancato poco per il mio passaggio al Napoli: quando ero al Messina mi hanno cercato, poi si è presentata la Juventus, di cui sono sempre stato tifoso, e ho deciso di inseguire il mio sogno andando a Torino”.

“Napoli- Juve? Gli azzurri in questa partita faranno di tutto per riscattarsi da questo brutto periodo e per questo sarà fondamentale per loro. Una vittoria contro i bianconeri sarebbe un’iniezione di fiducia per poter ripartire alla grande. C’è sempre stata grande rivalità tra Napoli e Juve, anche ai miei tempi, e spesso abbiamo perso a Fuorigrotta”.

“Gattuso? In caso di esonero ci rimarrei male. Rino è un carismatico e passionale, ci stanno i battibecchi con De Laurentiis. Prima di giudicarlo aspetterei che finisca la stagione. Maradona? Ho avuto modo di conoscere Diego in campo e fuori dal campo. Un uomo altruista dentro e fuori dal campo, sia con i suoi compagni di squadra che con gli avversari. Poi era umile, non si è mai preso i meriti delle vittorie delle squadre in cui ha giocato. Covid? Non capisco perché lo sport di base sia stato così tanto penalizzato dal Governo: lo sport è salute e va tutelato”.