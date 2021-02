Napoli-Juventus, in caso di sconfitta sarà messa in discussione la posizione di Gattuso: resta l’ipotesi Benitez

La panchina del Napoli è ancora in bilico e a sostenerlo è Sky Sport, secondo cui in caso di vittoria contro la Juventus la posizione di Rino Gattuso cambierebbe tenendo conto che un risultato positivo lascia ancora sperare in una qualificazione alla Champions League.

Ma se gli azzurri dovessero cadere ai piedi dei bianconeri, allora lo scenario cambierebbe e potrebbero essere fatte delle valutazioni più profonde. Insomma, tutto è dipeso dai prossimi 90 minuti che potrebbero essere decisivi per quanto riguarda la stagione del Napoli, in entrambi i casi.

Chi prenderebbe il posto di Gattuso? – Attualmente non esistono contatti con altri allenatori, dopo quelli avvenuti nelle scorse settimane. Ma il nome più plausibile resta Rafa Benitez con cui è stato fatto un sondaggio che però risale a dopo la sconfitta contro il Verona. Da quel momento non sono stati messi in discussione altri profili in caso di una sostituzione immediata. Resta di fatto che Napoli-Juventus sarà una partita decisiva per stabilire le sorti della squadra partenopea.