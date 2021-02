Rai – Gattuso non si giocherà la panchina contro la Juventus. De Laurentiis ha parlato solo con Benitez e Sarri

Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco le sue parole.

“Ad oggi, De Laurentiis non pensa a una rivoluzione imminente e quindi Gattuso non si giocherà la panchina contro la Juventus. Per quanto riguarda gli infortuni, Mertens è recuperabile entro e non oltre 15 giorni, Hysaj invece sarà fermo una settimana. Con la Juventus giocherà Petagna e non Osimhen.

I tecnici a cui ha veramente pensato De Laurentiis sono Benitez e Sarri e con i due ci ha anche parlato dopo Verona. Sarri ha ribadito che fino a giugno non si muove, perché è sotto contratto con la Juventus. La sua volontà è quella di ripartire con una squadra che non ha mai allenato. Benitez vorrebbe un progetto di medio-lungo periodo. Walter Mazzarri non è mai stato chiamato da Aurelio De Laurentiis. Ma se si dovesse cambiare allenatore in corsa, De Laurentiis potrebbe pensare a lui

De Laurentiis ha riferito a Gattuso che il contratto non verrà rinnovato adesso, ma se arriverà quarto in campionato potrà essere riaperto il discorso rinnovo. ”