La SSC Napoli chiarisce: “Gattuso non ha profili personali attivi su nessun social network”

Nel pomeriggio sono emerse alcune dichiarazioni su un profilo social a nome di Gennaro Gattuso. Un evidente profilo fake, che ha indotto la SSC Napoli, tramite Twitter, a ricordare che l’allenatore calabrese non ha nessun profilo social attivo, precisando che quelli già esistenti a suo nome sono gestiti da terzi non autorizzati.

Ecco quanto dichiarato: “La SSC Napoli ricorda che Gennaro Gattuso non ha profili attivi su alcun social media. Gli account esistenti a suo nome su diverse piattaforme sono gestiti da terzi non autorizzati e, pertanto, non sono a lui in alcun modo riconducibili”.

ECCO IL TWEET: