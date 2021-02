Maksimovic caso borderline, difensore verso l’addio ha dimostrato di non voler rinnovare col Napoli

Il Mattino, oggi in edicola, fa un’interessante analisi riguardo la situazione di Maksimovic nel Napoli. Il giocatore non ha mai dato segnali di voler rinnovare, anzi, sembra proprio voler lasciar scadere il suo contratto per giugno. In stagione, però, non era mai accaduto che Gattuso dovesse affidargli le chiavi della difesa, scelta obbligata vista l’assenza dei centrali titolari. Inoltre, in coppia inedita con Rrahmani, sono venute fuori anche tutte le sue lacune. Insomma, un caso borderline nella rosa del Napoli.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI