Lozano un predicatore nel deserto: l’unico a salvarsi in un Napoli molle e passivo

Con quello di ieri è il tredicesimo gol in stagione per Hirving Lozano, vera e propria rivelazione di questa stagione. Purtroppo per gli azzurri il suo gol non è bastato, e l’impressione è che la prestazione del Chucky fosse di chi predica nel deserto. Il messicano è l’unico a salvarsi secondo il Corriere della Sera che aggiunge come il primo trofeo della stagione sia già sfuggito di mano e come il demerito provenga anche dall’atteggiamento della squadra un po’ molle un po’ passivo.

