Napoli-Juventus, Pirlo dovrà fare a meno di Arthur per la sfida di sabato

Sabato 13 febbraio è in programma Napoli-Juventus e i bianconeri si preparano per il big match della 22° giornata di Serie A. Il tecnico Andrea Pirlo però dovrà fare a meno di Arthur: l’infortunio del centrocampista brasiliano non gli permetterà di essere presente contro il Napoli. La società bianconera ha aggiornato riguardo le sue condizioni.

“Gli esami strumentali eseguiti a seguito del dolore alla gamba destra riferito da Arthur hanno evidenziato la presenza di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno e la ripresa dell’attività avverrà non appena consentito dalla sintomatologia”.