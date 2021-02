Giudice Sportivo: nessuna decisione su lite Conte-Agnelli, quattro gialli nel Napoli

La lite Agnelli-Conte non risulta in alcun modo tra le decisioni del Giudice Sportivo Alessandro Zampone: dopo la gara tra Juventus e Inter in Coppa Italia, infatti, non c’è nessuna traccia dell’episodio che tanto sta facendo discutere in questi giorni.

Queste le decisioni del GS, infatti: squalifica di Brozovic dell’Inter (ammonito, era diffidato e salterà la prima gara della prossima stagione) e squalifica di Alex Sandro della Juventus (ammonito, era diffidato e salterà la finale contro l’Atalanta), oltre alle ammonizioni di Perisic e Darmian (Inter), Di Lorenzo, Hysaj, Zielinski e Insigne (Napoli) e infine Palomino (Atalanta).

Ora attenzione poiché non è per forza detto tutto: la decisione finale sulla vicenda, infatti, potrebbe prenderla la Procura Federale. Tutto dipenderà dal referto dell’arbitro di gara e da cosa potrebbero avere sentito gli ispettori della FIGC. Secondo quanto riportato dall’ANSA, la Procura Federale ha già aperto un’inchiesta ed avrebbe già iniziato le convocazioni in procura, con il quarto uomo del match Chiffi