Juventus, i bianconeri dovranno fare a meno di Paulo Dybala: salterà il Napoli

Si avvicina Napoli-Juventus, in programma sabato 13 febbraio, e a fare i conti con gli infortuni non sono solo gli azzurri visto che c’è ancora attesa per Paulo Dybala.

Stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb, Pirlo dovrà fare a meno del numero 10 che è lontano dal campo dalla sfida col Sassuolo, risalente al 10 gennaio, che lo ha costretto a fermarsi per un po’. Dopo quella partita, Dybala continua ad accusare qualche fastidio, come aveva già annunciato il tecnico bianconero nelle ultime occasioni, e per la prossima di campionato col Napoli non sarà convocato. Ora l’argentino punta a rientrare con i compagni per l’impegno di Champions contro il Porto.