Diritti tv Serie A, DAZN in vantaggio su Sky. Oggi incontro con le società

Il Corriere della Sera ha fatto il punto riguardo la situazione dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio 2021-2024. In questo momento DAZN è in vantaggio su Sky. Ecco quanto scrive il Corriere della Sera.

“Rassicurati sul valore inalterato dei diritti televisivi, nonostante la pandemia e la crisi economica, i presidenti giovedì in assemblea valuteranno le proposte di Dazn e Sky. La piattaforma streaming si presenta all’asta con il supporto tecnologico di Tim, mette sul piatto 840 milioni per il pacchetto delle 7 gare in esclusiva e di 3 in condivisione. Se si aggiungono i 70 milioni avanzati da Sky per trasmettere le tre sfide non in esclusiva, i club raggiungerebbero i 910 milioni, traguardo più che apprezzabile. Più contenuta l’offerta della tv satellitare che manda in onda la serie A da 17 anni: si è spinta fino a 750 milioni per tutte le partite e altri 50-70 in caso di creazione del canale Ott della Lega”.