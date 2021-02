CM.it – Gattuso sarà esonerato se non farà risultato con la Juve. Benitez e Spalletti all’orizzonte

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, la sfida di sabato contro la Juventus sarà decisiva per Rino Gattuso. Nel caso il Napoli non dovesse riuscire a fare risultato contro i bianconeri, Aurelio De Laurentiis sarà pronto a esonerare (a malincuore) Gattuso.

Ma il presidente De Laurentiis non vuole affidare la squadra a un traghettatore e, quindi, il ritorno di Walter Mazzarri è da escludere. I due nomi più caldi sono quelli di Luciano Spalletti e Rafa Benitez.

I contatti tra il presidente e Spalletti sono continui, ma l’ex Inter potrebbe accettare solo se gli verrà data la certezza di poter lavorare su un progetto di medio-lungo periodo. Il tecnico toscano non accetterà un contratto di sei mesi con la conquista della qualificazione in Champions League come unico modo per poter continuare anche il prossimo anno.

Benitez invece, dopo l’esperienza in Cina, vorrebbe godersi la famiglia. L’unico argomento che potrebbe smuovere le convinzioni dello spagnolo è quello di un progetto dove, davvero e per la prima volta in Italia, si introduca la figura del manager all’inglese. Un progetto da plenipotenziario, con uomini dell’area tecnica e di campo da gestire. Una carta che però De Laurentiis difficilmente vorrà giocarsi.