Adani: “Il Napoli ha giocato solo 20 minuti tra andata e ritorno. La squadra è in confusione, ma spero si vada avanti con Gattuso”

Lele Adani, nel corso del programma “Bobo Tv”, ha commentato la vittoria dell’Atalanta contro il Napoli in Coppa Italia.

“Io mi auguro che il percorso di Gattuso vada avanti, possa riprendersi, e rimettere in carreggiata una squadra molto umorale e altalenante. A volte fa bene a livello di gioco e resiste, altre volte commette errori.

Nelle due gare ha demeritato e quello che l’Atalanta non ha raccolto all’andata l’ha fatto ieri sera. Nei quattro tempi giocati c’è stato poco di Napoli, ci sono stati solo 20 minuti di valore. Nel complesso c’è stata una squadra superiore e ci fermiamo qui.

I gol dell’Atalanta sono tre capolavori, uno personale e due collettivi. Oltre però ai meriti dell’Atalanta, va detto che il Napoli non è mai stato veramente il Napoli, tranne nei primi 20 minuti del secondo tempo. A me sembra siano in una fase di confusione ma forse è anche normale sia così quando lavori in queste condizioni”.