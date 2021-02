Alvino: “Il Napoli va in campo con 11 calciatori singoli e non come squadra: è questo il problema principale”

Alla radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal” è intervenuto Carlo Alvino, giornalista napoletano. Ecco quanto dichiarato:

“Esclusa qualche catastrofe, il Napoli continuerà il suo percorso con Gattuso poi a giugno se non è stato raggiunto l’obiettivo Champions, in quel caso le loro strade si potrebbero dividere. In questo momento la prestazione non conforta, ad esempio ieri era indecente. Al di là della tattica, c’è una foto che dimostra come il Napoli va in campo con 11 singoli calciatori e non come squadra: nel momento in cui ha segnato Zapata la squadra invece di aiutare il compagno lo incolpava. Nel Napoli succede questo ed è un campanello d’allarme perché se si continua con questo atteggiamento non si potranno raggiungere gli obiettivi stabiliti, ossia la qualificazione in Champions“.

Alvino, infine, conclude così: “De Laurentiis si informa, non è un mistero che sia in contatto con Allegri. È in contatto con molte persone esperte del calcio. Il presidente è una persona molto attenta ad ascoltare e prende le sue valutazioni, alla fine se i conti tornano le scelte sono state quelle giuste nel caso contrario sono state sbagliate. Il Napoli ha De Laurentiis e basta, se vince è merito suo se perde anche. A volte le persone si chiedono come il Napoli non possa prendere determinati calciatori o allenatori con ingaggi alti ma la risposta è semplice: non se lo può permettere”.