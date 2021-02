PESSINA ATALANTA – Matteo Pessina è un calciatore dell’Atalanta e quest’anno sta diventando una pedina imprescindibile per Giampiero Gasperini. Il ragazzo nato a Monza ha siglato una doppietta contro il Napoli nella semifinale di Coppa Italia mettendo in serie difficoltà Gattuso e portando così i bergamaschi in finale contro la Juventus.

MATTEO PESSINA STIPENDIO

Il calciatore bergamasco era stato girato per un anno di prestito al Verona lo scorso anno, squadra con il quale segnò proprio contro la sua Dea nerazzurra. I nerazzurri consapevoli della sua potenzialità hanno subito riportato a casa l’attuale 32 che in questo momento è un’arma importantissima nell’undici atalantino. Pessina che è stato acquistato dall’Atalanta nel 2017 dal Milan per una cifra di 1,65 milioni di euro. Potenziale esplosivo dato che ad oggi il suo valore è già intorno ai 20 milioni di euro.

Luca Percassi, figlio del presidente dell’Atalanta, ha anche parlato proprio di Pessina al termine del match vinto contro il Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni ai colleghi della Rai:

“Matteo è un ragazzo che sta crescendo partita dopo partita e disputando gare di questo livello non può che migliorare le sue immense qualità. Sia in campo che fuori riesce a assorbire tutti quelli che sono gli insegnamenti di Gasperini”.

PESSINA ATALANTA RUOLO

Matteo Pessina è un centrocampista principalmente offensivo, mancino puro che si fa trovare spesso pronto in zona gol. Lo scorso anno ha fatto già molto bene con la maglia del Verona segnando ben sette reti in 35 presenze in gialloblu. Quest’anno sembra essere quello della sua consacrazione, uno dei titolari di Gasperini che sembra proprio non poterne più fare a meno.

Giocatori come Matteo Pessina possono rivelarsi il futuro di un club, sono questi tipi di affari che possono svoltare in primis una carriera ma soprattutto diventare oro per una squadra come l’Atalanta in questo caso ma anche per un club come il Napoli che spesso giocatori così non è riuscito a trovarli negli ultimi anni.