Sky – Probabile formazione dell’Atalanta contro il Napoli: c’è solo un unico dubbio per Gasperini

Si avvicina la sfida tra Atalanta e Napoli valida per la semifinale di Coppa Italia e la redazione di Sky Sport dà gli ultimi aggiornamenti su quale potrebbe essere la formazione che schiererà Gian Piero Gasperini.

In porta ci sarà Gollini mentre in difesa per provare a fermare l’attacco azzurro probabilmente ci saranno Toloi, Palomino e Djimsiti. Gosens invece dovrebbe essere l’esterno di sinistra, mentre a destra dovrebbe farcela Maehle reduce da un problema fisico che non gli permetterà di essere al 100%. Ma il dubbio sul danese Gasperini lo scioglierà solo nelle ultime ore. Mentre, la coppia composta da De Roon e Freuler formerà il centrocampo, e alle spalle di Zapata, un ex di questa partita, dovrebbero esserci Ilicic e Pessina.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All.: Gasperini.