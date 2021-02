Oltre a Osimhen, Gattuso rivede anche Mertens. Il belga atteso domani a Castel Volturno

I problemi del Napoli sul fronte infortuni aumentano di giorno in giorno, ma dopo la notizia dello stop di Manolas, potrebbe esserci un bel rientro. Infatti, come scrive La Repubblica, domani Dries Mertens è atteso a Castel Volturno dopo il periodo il Belgio per farsi curare al fastidio alla caviglia che dal 16 dicembre lo sta tormentando. Oltre a Osimhen, la sua è un assenza che non era da sottovalutare, ma adesso Gattuso può tornare a sorridere.

