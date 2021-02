Serie A, Debiti e patrimonio dei club: il Napoli è l’unica squadra in positivo!

Da un’analisi effettuata da Calcio e Finanza sono emersi i dati dei club più indebitati e il Napoli di Aurelio De Laurentiis è l’unico club a presentare una posizione finanziaria positiva in assenza di debiti finanziari al 30 giugno 2020 e grazie alla sua liquidità pari a 123,8 milioni di euro.

Un particolare che il patron azzurro ha sempre messo in risalto, ricordando come il Napoli non ha debiti verso le banche. Cosa che non accade in altri grandi club come: Juventus, Inter, Roma, Milan e Lazio.