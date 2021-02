Il Napoli finalmente vede Fabian Ruiz, lo spagnolo torna fra i convocati per Bergamo

In casa del Napoli c’è una buona notizia finalmente: dopo il periodo complicato passato dagli azzurri per l’emergenza infortuni, ecco che Gattuso si appresta a recuperare qualche tassello della rosa. Infatti, come scrive il Corriere dello Sport, a Castel Volturno gli azzurri hanno svolto lavoro su due campi per la rifinitura della partita di Bergamo, e tra i segnali positivi c’è stato il ritorno a pieno regime di Fabian Ruiz. Lo spagnolo stasera dovrebbe essere finalmente convocato dopo essersi negativizzato al Covid.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI