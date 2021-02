De Laurentiis potrebbe offrire un nuovo ruolo per Benitez nel Napoli

Su Tuttosport, oggi si leggono righe riguardanti la situazione in panchina del Napoli. Dopo l’ipotesi Mazzarri fino alla fine di questo anno calcistico, sul quotidiano si nota come De Laurentiis pensi già alla prossima stagione. L’idea del presidente sarebbe dunque di ingaggiare un direttore tecnico di grande spessore oppure un direttore generale di esperienza, che possa aiutare il lavoro del prossimo allenatore del Napoli, ovviamente nel caso in cui Gattuso non dovesse convincere. Questa figura potrebbe coincidere con quella di Rafa Benitez, che dovrà decidere se accettare o rimanere a fare l’allenatore. Per la panchina, attirano sempre Juric, De Zerbi e Italiano.

