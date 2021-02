Da Bergamo, l’Atalanta valuta la difesa a 4 per la semifinale contro il Napoli

Sembra quasi assurdo pensare l’Atalanta con un modulo diverso da quello che l’ha resa grande, ma l’emergenza sugli esterni potrebbe portare Gian Piero Gasperini a cambiare modulo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia di mercoledì contro il Napoli. Il Corriere di Bergamo, infatti, spiega come le assenze di Hateboer, Maehle e Sutalo stiano facendo pensare Gasperini ad una difesa a 4, mai utilizzata ma forse più opportuna in questo caso di emergenza. Il Napoli all’andata ha giocato con una difesa a tre, chissà che stavolta non sia l’ora di cambiare anche per l’Atalanta.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI