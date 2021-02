Centrali di riserva: senza Manolas e Koulibaly avanza l’ipotesi Maksimovic-Rrahmani

Tra infortuni e rientri, il Napoli cambia molti interpreti, ma ciò che è certo è che a Bergamo, la coppia di centrali di difesa titolari non ci sarà. Manolas starà fuori per più di un mese, con le sue condizioni che verranno valutate tra circa tre settimane, e Koulibaly è alle prese con il Covid. Entrambi dunque fanno pensare ad un’assenza prolungata e Gattuso corre ai ripari. Contro l’Atalanta dovrebbe avanzare la coppia Maksimovic-Rrahmani, ancora inedita dal primo minuto. Un’altra opzione potrebbe essere Di Lorenzo spostato in mezzo con Hysaj a destra. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

