Auriemma: “Mazzarri e ADL si sono già sentiti: ipotesi traghettatore in caso di esonero Gattuso”

Sulle colonne di Tuttosport di oggi, Raffaele Auriemma tratta dei possibili scenari sulla panchina del Napoli. Secondo quanto riferito dal giornalista, nel caso in cui Gennaro Gattuso dovesse fallire le partite contro Atalanta e Juventus sarebbe quasi inevitabile il cambio di panchina. In questo caso, De Laurentiis si affiderebbe ad un traghettatore fino alla fine della stagione, e il nome più caldo sarebbe quello di Walter Mazzarri. Auriemma scrive infatti che il presidente del Napoli e Mazzarri si sarebbero già contattati per l’eventualità, ma il campo darà i suoi giudizi.

