Sky – Gasperini dovrà fare a meno di Hateboer e Maehle per la sfida di Coppa contro il Napoli: le ultime di formazione

Il giornalista di Sky Sport Massimiliano Nebuloni ha parlato della situazione dell’Atalanta in vista della partita di Coppa Italia contro il Napoli:

“Se Napoli piange, anche Bergamo non ride: oltre a Romero squalificato, Gasperini ha un problema esterni. Perché mancherà Hateboer che ha un problema con una vecchia micro-frattura che si trascina da settimane. E probabilmente rischia di dover fare a meno di Maehle: non arrivano notizie confortanti, ha un taglio profondo al piede. Anche oggi si è allenato a parte. Al suo posto, se non recupera, giocherà Ruggieri. Ma Gasperini schiererà tutti i titolari per portare i bergamaschi in finale e provare a mettere finalmente un trofeo concreto per la sua era. Per questo, davanti a Gollini, giocheranno Toloi, Palomino e Djimsiti. Gosens a sinistra, al centro De Roon, e Freuler. In attacco, ci saranno i titolari: Zapata, Ilicic e Pessina“.