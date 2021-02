CIES – Ecco i club che hanno speso di più: Napoli con un passivo da 165 milioni!

In giornata odierna è stata stilata una classifica dal CIES dei club che hanno speso di più sul mercato tra i cinque principali campionati europei nelle ultime dieci finestre. In pole position troviamo il Manchester City con un passivo di 631 milioni, anche se il club inglese ha speso esattamente un miliardo ma ha incassato ben 375 milioni. Ad aggiudicarsi il secondo posto, invece, è il Manchester United e subito dopo, al terzo gradino della classifica, abbiamo il Barcellona. Per quanto riguarda le italiane: l’Inter è arrivata come quinta mentre il Milan ottavo e, infine, la Juventus quattordicesima.

Ecco la classifica europea:

1) Manchester City (-631 milioni)

2) Manchester United (-586 milioni)

3) Barcellona (-471 milioni)

4) Paris Saint-Germain (-455 milioni)

5) Inter (-386 milioni)

6) Everton (-346 milioni)

7) Aston Villa (-339 milioni)

8) Milan (-311 milioni)

9) Chelsea(-308 milioni)

10) Arsenal (-299 milioni)

La classifica italiana:

1) Inter (-386 milioni)

2) Milan (-311 milioni)

3) Juventus (-249 milioni)

4) Napoli (-165 milioni)

5) Parma (-158 milioni)

6) Cagliari (-69 milioni)

7) Bologna (-62 milioni)

8) Benevento (-40 milioni)

9) Fiorentina (-36 milioni)

10) Lazio (-24 milioni)