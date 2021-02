Alvino: “ADL non caccerà Gattuso. C’è un motivo preciso dietro questa scelta”

Carlo Alvino, ha parlato ai microfoni di “Ne parliamo Lunedì“, del momento del Napoli e del rapporto tra Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato:

“Io credo che questo sia un film già scritto, è tutto legato ai numeri. Il Napoli è consapevole che la maggioranza dello spogliatoio è dalla parte di Gattuso. Ad oggi la squadra è a tre punti dal quarto posto”.

“Sollevare dall’incarico Gennaro Gattuso, secondo la società, non da certezza al momento di poter recuperare il terreno perso. De Laurentiis pensa ancora che la squadra possa raggiungere l’obiettivo di inizio stagione. Il Napoli per questo motivo non solleverà mai dall’incarico Rino Gattuso”.

“Aggiungo che la settimana scorsa, il presidente del Napoli è andato in ritiro e ha parlato chiaro con i giocatori. ‘Voi fate gli uomini e non giocate contro l’allenatore‘. Sono state queste le parole di De Laurentiis e non ho paura di essere smentito”.