Si allungano le ombre sul futuro di Gattuso, “crisi tecnica” per il Napoli che ne perde sette in campionato

Clamorosa serata no per il Napoli ieri sera, che nonostante la superiorità netta nei tiri e nel possesso non è riuscito a portare a casa nemmeno un punto contro un organizzatissimo Genoa. Per gli azzurri è la settima sconfitta in campionato, battuta d’arresto preoccupante che il Corriere dello Sport definisce come “crisi tecnica”. Di certo, per questo score Gattuso ha le sue responsabilità, e il quotidiano sottolinea come nonostante la sconfitta fosse immeritata, comincino ad allungarsi ombre inquietanti sul futuro dell’allenatore calabrese.

