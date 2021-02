Moviola Genoa-Napoli: Mario Rui su Scamacca, il rigore ci poteva stare

Il Napoli ha vissuto un episodio controverso a fine gara contro il Genoa, quando nei minuti finali nell’area dei padroni di casa Mario Rui è finito a terra dopo un contatto con Gianluca Scamacca. L’arbitro Manganiello ha valutato il contatto come non falloso e ha finito per ammonire il terzino portoghese a cause delle reiterate proteste. Per il Corriere dello Sport, l’azione è degna di un’analisi più approfondita: “Il rigore ci può stare, Scamacca sposta Rui in piena area di rigore. Manganiello non va a rivedere l’episodio al Var e ammonisce il portoghese per proteste”, si legge sul quotidiano.



