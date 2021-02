Maksimovic distrutto dai quotidiani: bocciatura di massa per il serbo per l’errore sull’1-0

Tra i responsabili per la sconfitta di Genova, c’è sicuramente Nikola Maksimovic, che non ha ricevuto buoni voti dalla critica questa mattina. Infatti, nessun quotidiano ha ritenuto la sua prova sufficiente, incriminando soprattutto l’errore che è costato l’1-0 al Napoli. Il Mattino gli riserva un 4, valutando l’errore davvero pesante per l’economia della gara. Leggermente più alto il voto de il Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport, La Repubblica e il Corriere della Sera con 4,5. Con il Corriere dello Sport che definisce il suo errore in uscita come “un suicidio” per il Napoli. Chiude Tuttosport con un 5, che si limita a commentare l’errore come “una frittata”.

