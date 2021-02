Giornata di riposo per il Napoli: domani si riprende a lavorare verso Bergamo

Tempo per riflettere per il Napoli, che dopo la pesante sconfitta con il Genoa dovrà iniziare a lavorare per affrontare le due prossime sfide con Atalanta e Juventus. Da domani però. Come ha comunicato la società sul proprio sito, oggi gli azzurri riposeranno. Di seguito il comunicato:

“Dopo la gara di Genova, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti al Training Center.

Gli azzurri prepareranno il match contro l’Atalanta per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì a Bergamo (ore 20.45).”