Gattuso ha due partite per salvare la panchina: intanto ADL ha un discorso aperto con Benitez

La sconfitta di ieri sera contro il Genoa per 2-1 ha fatto traballare più che mai la panchina di Gattuso. Tuttavia, come riporta la Gazzetta dello Sport di oggi, il tecnico calabrese avrà ancora due grosse occasioni per rifarsi nell’immediato futuro: la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta e la partita di campionato contro la Juventus. Due gare d’importanza elevata che faranno capire alla dirigenza se Gattuso sarà l’uomo giusti su cui puntare per cercare di centrare gli obiettivi stagionali.

Intanto, però, Aurelio De Laurentiis ha un discorso aperto con Rafa Benitez, visto che i due avevano deciso di risentirsi a breve. Il presidente del Napoli sta valutando altre opzioni nel caso in cui i prossimi test di Gattuso dovessero andare male, e con Rafa il discorso è più che aperto. L’ambiente, inoltre, gradirebbe un ritorno anche di Walter Mazzarri, scrive la rosea, anche lui senza squadra. Gli altri profili valutati sono quelli di Juric, De Zerbi o Italiano. Le prossime gare faranno capire il futuro del Napoli.