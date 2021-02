Chiariello: “Il Napoli si è fatto sfuggire Haaland. Questa squadra ha bisogno di un allenatore esperto”

Il giornalista Umberto Chiariello, nel corso del programma Campania Sport, ha parlato dell’acquisto di Osimhen e di un vecchio retroscena di mercato.

“Giuntoli non è affatto uno stupido. De Laurentiis ha dato un mandato preciso alla sua area tecnica. Il Napoli è stato il primo a fiondarsi su Haaland quando era al Salisburgo e se lo è fatto sfuggire. Il presidente quindi voleva rimediare a questo errore. La società ha individuato in Osimhen uno dei grandi talenti giovani che negli anni sarebbe diventato un craque di mercato. Ma visto che era un rischio, si è tenuto all’ultimo minuto Mertens, l’usato sicuro. In più, si è andato a prendere Petagna che negli ultimi anni ha fatto 30 gol.

Tante cose non sono state fatte bene, ma questa rosa in mano a un allenatore esperto avrebbe potuto produrre molto di più. Questa non è un’opinione personale, i fatti parlano chiaro. Con due vittorie con Spezia e Verona, adesso stavamo lottando per lo scudetto”.