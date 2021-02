Chiariello: “Giuntoli ha fallito, 36 milioni buttati per Rrahmani e Lobotka. De Laurentiis è furioso”

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto nel corso della puntata di Campania Sport e ha attaccato l’operato di Cristiano Giuntoli.

“Il Napoli si dovrà ridimensionare, mala tempora currunt. In questo momento bisogna dare tempo a De Laurentiis di rifondare l’area tecnica, non si può continuare così con Giuntoli da separati in casa. Giuntoli ha fallito completamente, va azzerata l’area tecnica.

Perché Lobotka e Rrahmani non giocano mai? Ha parlato con Gattuso prima di acquistarli? 20 milioni per uno e 16 per l’altro, sono soldi buttati. De Laurentiis è furioso con Giuntoli“.