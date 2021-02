Bari ancora sconfitto in casa, De Laurentiis pronto all’esonero del tecnico Autieri

Ancora uno stop per il Bari di Luigi De Laurentiis. I galletti hanno perso in casa allo stadio San Nicola contro la Viterbese. I laziali si sono imposti con il risultato di 0-1 nel match delle 12:30. Per i pugliesi un solo punto nelle ultime tre partite, con la capolista Ternana che si allontana inesorabilmente: 11 punti di differenza ed una partita in meno per gli umbri. Il presidente De Laurentiis sta esaurendo la propria pazienza e l’esonero di Autieri è sempre più vicino.

