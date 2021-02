Positività Koulibaly: il senegalese salterà tre match chiave della stagione

Il Napoli sta vivendo un momento complicato e le positività di Koulibaly e Ghoulam non ha facilitato le cose. Infatti, l’assenza del senegalese potrebbe rivelarsi molto pesante, soprattutto perché il giocatore potrebbe saltare tre gare molto importanti sia per le coppe che per il campionato. La semifinale di ritorno con l’Atalanta di Coppa Italia, la partita con la Juventus di campionato e la trasferta di Granada di Europa League. Tre gare di assoluta rilevanza, che il Napoli si appresta ad affrontare con Maksimovic per sostituire il difensore, scrive la Gazzetta dello Sport.

