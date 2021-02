Positività Koulibaly e Ghoulam, Napoli in ansia teme nuovi contagi: in mattinata i risultati dei tamponi

La notizia di ieri della positività al COVID-19 di Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam ha destabilizzato il Napoli. Il gruppo squadra in questo momento si trova a Genova e questa mattina aspetterà il risultato dei tamponi fatti ieri sera: c’è molta ansia che ci possano essere nuove positività e tra poche ore gli azzurri avranno conferme su nuovi eventuali contagi. Non è un periodo facile per il Napoli, scrive Tuttosport, che oltre ad una situazione sportiva non semplice vede l’ombra del COVID sulla squadra.

