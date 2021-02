Genoa, Criscito: “Ci dispiace per il gol subito. Perin è fantastico, sia in campo che fuori”

Al termine del match Genoa-Napoli, Domenico Criscito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato:

“Ci dispiace per il gol subito. L’avevamo preparata così. Sapevamo che gli esterni erano bravi a saltare l’uomo. Io mi alzavo spesso sulla mezz’ala. Siamo molto contenti per quello abbiamo fatto e per come l’abbiamo preparata. Non bisogna fermarsi.

Su Perin.

Mattia è fantastico, gliel’ho detto subito dopo la partita. Ci trasmette sicurezza, è un ragazzo che anche fuori dal campo ci trasmette tanto”.